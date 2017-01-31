Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 18:31 TSİ- Osmaniye

Suriyeli esnafları dolandıran 'sahte polis' yakalandı

Osmaniye'de esnaflık yapan Suriyeli vatandaşları polisim diyerek dolandıran şüpheli yakaladı.

İl Merkezindeki Kurtuluş ve Cumhuriyet Mahallelerinde esnaflık yapan Suriyeli vatandaşı H.C. ve A.A., 155'i arayarak, işyerlerine gelen ve kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıkları ihbarında bulundu. Eşkal bilgileri doğrultusunda ve kamera kayıtlarından kimlik bilgilerine ulaşan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobiliyle seyir halinde olduğu yönünde bilgi üzerine şüpheli 43 yaşındaki M.A. ekipler tarafından kısa sürede yakaladı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada, metal polis rozeti, kelepçe, iki telsiz ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara çıkartılan M.A. tutuklanırken, şahsın Suriyelilerin işyerlerine giderek kendisini "polis" olarak tanıttığı, işyeri sahiplerine, işyerinin ruhsatsız olduğunu ve raflarda tarihi geçmiş gıda sattıkları için ceza yazacağını söyleyerek onlardan para talep ettiği öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:31 TSİ - Osmaniye Yazdır

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