Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 18:33 TSİ- Osmaniye

Nitratlı gübreler 'e-reçete' ile satılacak

Patlayıcı madde yapımında kullanılan gübreye kısıtlama getirildi.

Patlayıcı yapımında kullanıldığı için 26 Haziran 2016 tarihinden bu yana dağıtımı ve satışı yasaklanan nitratlı gübrelerlerin kullandırılmasına yeni düzenleme getirildi. Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Amonyum nitratlı gübrelerin bayiden dağıtıcıya satışının kesinlikle yasak olduğunu Kalsiyum nitratlı gübrelerin ise e- reçete ile satışına izin verildiğini söyledi. Üreticilerin, İthalatçı firmaların sevkiyat işlemlerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden yapacaklarını belirten Müdür Sağlam, "Gübre Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan dağıtıcılara, bayilere kesinlikle sevkiyat yapılmayacaktır. Dağıtıcı firma, sadece Kalsiyum Amonyum Nitrat "yüzde 21 ve 26 CAN" satış ve sevkiyat bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemine kaydederek Sevkiyat Belgesi Çıktısını alacaktır. Bu belge ve Yol Kontrol Belgesi taşıma aracına verilecektir. Amonyum nitrat gübresi satışı kesinlikle yasaktır. Gübre alacak çiftçiler, ÇKS veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmak zorundadır. İl ve İlçe Müdürlüğü gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki ÇKS - TUKAS arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 nüsha e-reçete düzenleyecektir. ÇKS veya TUKAS sistemine kayıtlı olmayan çiftçilere kesinlikle e-reçete düzenlenmeyecek, gübre satışı yapılmayacaktır. E-reçete, ÇKS ve TUKAS sisteminde yetkilendirilmiş İl/İlçe Müdürlüğü personeli tarafından verilecektir. Çiftçi e-reçete ile birlikte gübre alacağı dağıtıcıya veya bayi ye başvurması gerekmektedir. Dağıtıcı yada bayi e-reçeteye göre yüzde 21 veya yüzde 26 CAN satışı yapacaktır. Satış sırasında e-reçete üzerinde yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı çiftçi tarafından imzalanacaktır. Satılan gübrenin firma adı mutlaka e-reçeteye yazılacaktır. Bayi tarafından "Çiftçi Yol Kontrol Belgesi" düzenlenerek nakil yapılacaktır. Bayi çiftçiye sattığı Kalsiyum Amonyum Nitrat gübresini gösteren e-reçetenin bir kopyasını bağlı olduğu İl - İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir. Müdürlük personeli e-reçetede yer alan CAN gübre bilgilerini GKTS' de "Bayi Stok Çıkışı'na girecektir. Çiftçi almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte arazinin bulunduğu müdürlüğe başvurması gerekmektedir." dedi.İbrahim Sağlam Tarım Kredi Kooperatiflerinden gübre alanlar için de bayilerden alınan gübrelerde olduğu gibi aynı yol izleneceğini belirterek şöyle devam etti: "Gübrenin tarlaya uygulama esnasında çiftçi veya temsilcisi ile birlikte TKK personeli hazır olacak. TKK, e-reçeteyi düzenleyen İl veya İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir. yüzde 33 A. N. Satışı her ne suretle olursa olsun yasak olup, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışları serbesttir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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