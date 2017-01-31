Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 18:43 TSİ- Osmaniye

Yazılan reçetelerin yüzde 43'ü antibiyotik var

Yazılan reçetelerin yüzde 43'lük bölümünün antibiyotik olduğu ortaya çıktı,

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, il genelinde aile hekimlerinin yazdığı toplam 446 bin 427 reçetenin 193 bin 891'inde antibiyotik bulunduğunu ve bunun da yüzde 43'e tekabül etmekte olduğunu kaydetti. Antibiyotiklerin akılcı kullanımı ile ilgili müdürlük eğitim salonunda düzenlenen toplantıya, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr.Fethullah Selçuk Moğulkoç, Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Ahmet Yiğit Elkoca, Valilik Basın ve Halkla İlişikliler Müdürü Osman Turunç, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Bahar ve sağlık personeli katıldı. 2015 yılı genelinde Türkiye'de aile hekimleri tarafından yazılan antibiyotik bulunan reçete yüzdesinin yüzde 31 iken Osmaniye'de bu oran yüzde 44 olduğunu belirten Dr. Mehmet Cingöz, 2016 yılının ilk 6 ayında Reçete Bilgi Sistemi (RBS) verilerine göre Osmaniye'de Aile Hekimlerinin yazdığı toplam 446 bin 427 reçetenin 193 bin 891’inde antibiyotik bulunmakta olduğunu ve bu oran da yüzde 43'e tekabül ettiğini söyledi. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından başta aile hekimlikleri olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hızlı Antijen Testi" kullanımına karar verildiğini belirten Cingöz, " Bu doğrultuda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından testlerin alımları yapılmış ve ilimize 2 bin 775 adet gönderilmiştir. Görevlendirdiğimiz enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından ilimizde bulunan tüm aile hekimlerine konu ve testlerin kullanımı ile ilgili eğitim verilmiş ve aynı zamanda testlerin dağıtımı da sağlanmıştır. Ayrıca aynı enfeksiyon hastalıkları uzmanımız tarafından ilimiz devlet hastanesinde çalışan hekimler ve sağlık personellerine eğitimler verilmiştir. Gerek Bakanlığımız gerekse Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan afiş ve el broşürleri ilimiz genelindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelere dağıtılmış ve halkımızın bu konuda bilinçlenmesi amaçlanmıştır. Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili programı ekin ve bilinçli bir şekilde uygulamak ve bu konuda başarılı olmaktır." dedi. Daha sonra Sağlık İl Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Bahar, Valilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç’a "Hızlı Antijen Testi" uygulaması yapıp bilgi verdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:43 TSİ - Osmaniye Yazdır

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