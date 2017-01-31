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Kayseri şehidinin annesi oğlunun yanına defnedildi

Kayseri'de şehit olan piyade onbaşı Cihan'ın kalp krizi geçirip vefat eden annesi de yanına defnedildi.

Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit olan 21 yaşındaki piyade onbaşı Mustafa Cihan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybeden annesi 42 yaşındaki Yasemin Cihan oğlunun yanında toprağa verildi. Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesi'ne bağlı Karayiğitli Köyü'nde oturan Yasemin Cihan, öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Cihan kurtarılamadı. Cihan'ın kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi. Şehit oğlu toprağa verilirken güçlükle ayakta duran Yasemin Cihan, "Oğlum hep, 'Keşke anne ben şehit olsam' derdi" diye feryat etmişti.Yasemin Cihan'ın cenazesi bugün devlet hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerinde Karayiğitli köyüne getirildi. Evinde helallik alınmasından sonra köy camine götürülen Cihan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından şehit oğlu Mustafa Cihan'ın yanına defnedildi. Daha sonra merhume Yasemin Cihan'ın eşi Muhterem ve oğlu 15 yaşındaki Osman Cihan taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Bahçe Kaymakamı Mufit Gültekin, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, Türkiye Harp MalulüGaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi BaşkanıDurmuş Öksü, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:47 TSİ - Osmaniye Yazdır

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