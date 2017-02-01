Alman Knauf firmasından Toprakkale ’ye Büyük Yatırım..

İlçede kurmayı planladıkları üretim tesisi için Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci ile görüşen yetkililer bölgenin coğrafi konumu nedeniyle yatırım için Toprakkaleyi seçtiklerini belirttiler.

Şirket yetkilisinin verdiği bilgilere göre 1997 yılından beri Türkiye pazarında olan Knauf AŞ’nin İzmit ve Ankara/Gölbaşındaki üretim tesislerinin devamını Toprakkale de kurmayı planladıklarını belirtti. Şirketin amacının sadece ürünlerini üretmek ve satışını yapmak olmadığını bu ürünlerin inşaatlarda doğru kullanımı sağlanmasının önemli ilkeleri arasında olduğunu söyledi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ve hayat boyu öğrenme müdürlüğü ile iş birliği içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de eğitim birimlerinin olduğu ve amaçlarının önemli şirket ilkelerinden olan ürünlerinin doğru kullanımının öğretildiğini vurguladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci ise bu yatırımın başta ilçemiz ve bölgemiz için çok büyük yatırım olduğunu tüm yerli ve yabancı büyük yatırımcılara kapılarının açık olduğunu ilçenin ve bölgenin coğrafi konumu nedeniyle çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kurulacak olan üretim tesisinin ilçenin ve bölgenin istihdamına da büyük katkı yapacağını söyleyerek Teknik ve Meslek liselerinin bu tür işletmelerin personel alımındaki öneminin bir kez daha hatırlattı. Yakında yapımına başlanacak olan Toprakkale çok amaçlı meslek lisesinin de istihdama katkı sağlayacağını söyledi.