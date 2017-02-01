Başak Gazetesi | Osmaniye
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01 Şubat 2017- Osmaniye

Gazetecilerden Müftü Tahiroğlu'na ziyaret

OGC Yönetim Kurulu ve üyeleri, İl Müftülüsü Ali Rıza Tahiroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üyelerini tanıtan OGC Başkanı İsrafil Avcı, "İnşallah Osmaniye’miz de güzel işlere imza atacaksınız. Biz Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman Müftülüğümüzün, din adamlarımızın yanında olduk ve bundan sonra da bu konuda her zaman yanınızda olmaya hazırız. Osmaniye’mize tekrar hoş geldiniz diyor İl Müftülüğü görevinizde de başarılar diliyoruz." dedi. İl Müftülüsü Ali Rıza Tahiroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,"Beklentimin üstünde fevkalade bir alaka ile karşılandım. Bu bizi son derece mutlu etti. Bu alaka şahsımdan ziyade müftülük makamınaydı. Bu ilgi ve alaka tabii ki bölge insanın bu makama ilime verdiği değerdir. Böylelikle bu ilgi ve alakadan şahsım adına hisseme düşeni almış oldum . Bu bölgenin, ülkenin insanlarına layık olmak için elimizden ne geliyorsa, yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Bir tuğlada biz koyacağız. Daha önce görev alanlara de teşekkür ediyorum. Mutlaka güzel şeyler yapmışlardır. Bizim öncelikli işimiz irşat. İnsanlarımıza dini konularda rehberlik yapmak. Camilerimizi sevk ve idare etmek yönetmek hocalarımızla beraber sizlere hizmet etmek. Bunu yapmanın en iyi yolu diye bir şey yok. Öğreneceğimiz, bileceğimiz, tavsiyeleriniz, yol göstermeleriniz, dualarınız ve desteklerinizle biz burada bu işi en iyi şekilde yapmak için uğraşacağız. Bizim için zaman mefhumu diye bir şey olmayacak. Yani Cumartesi, Pazar tatil diye bir şey yok. Bizim mesai memuru olmaktan öteye geçmemiz gerekiyor. Çünkü Osmaniye’miz henüz çiçeği burnunda bir İl dolayısıyla göç alan bir il, birde muhacirlerimiz var. 50 bine yakın insan yaşıyor. Dolayısıyla burada yapacağımız çok iş var. Hamdolsun bir kaç tane cami dolaştım dolup taşıyor. Tam da bizim insanımıza yakıştığı şekilde. Camilerimiz böyle dolup taşıyor olduğuna göre ben bu insanlar için neler yapabilirim ne gerekiyorsa şeklinde arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışacağız." dedi. İrşat, Kur'an kursları konusunda özellikle hanımlara yönelik kurslar verme konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını kaydeden Müftü Tahiroğlu, "Çok adamla çok iş yapılır mantığına da sahip değilim. Çalışan adam olsun az olsun her hâlükârda iş yapılır. Burada zaten kurumsal olarak resmi sıkıntı olmaz. Sıkıntımız dışarıda, esas önemli olan işimiz dışarıda. O da burada oturarak değil, masa memuru masa başı memuru gibi değil. Bizim daha çok işimiz çarşıda, pazarda, sokakta, mahallede, köylerde. Yani bizim dışarıda olmamız gerekir. Esnafımıza varıp "hayırlı işler hacı dayı" dememiz, kurumları ziyaret etmemiz gerekir. İnsanlara ulaşma konusunda basın çalışanlarının da çok büyük görevler yaptığına değinen Tahiroğlu, "Allah sizlerden razı olsun. Hayrı duyuranda işleyen gibidir. Peygamber Efendimiz Veda hutbesinde burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin buyurmuştur. O zaman sözlü bir aktarım söz konusuydu. Şimdide Medya aracılığıyla televizyon gazete aracılığıyla sosyal medya aracılığıyla aktarım söz konusu. Bunların hepsi şu anda olumlu kullandığımız zaman işimize yarayacak durumlardır inşallah. Sizlerin de desteklerini bekliyorum önemli gün ve gecelerde yazılı basına yazı yazabilirim televizyonlarda çağırırsanız her zaman hazırım. İnşallah gece gündüz buradan hizmet edeceğiz vazifemiz bu." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

01 Şubat 2017 - Osmaniye Yazdır

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