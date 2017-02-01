Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaret

Ziyaretçiler arasında Osmaniye Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri de bulundu.

Rektörümüz Türk’e yeni görevinde başarılar dileyen Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Osmaniye için çok önemli bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, üniversitenin bugün geldiği noktadan memnun olduğunu ifade etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Türk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Osmaniye’de kurumlar arasında iyi bir işbirliğinin bulunduğunu ve bu işbirliğinde Üniversite olarak üzerimize düşeni yapacağız diye konuştu.