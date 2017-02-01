Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdüründen Hayırlı Olsun Ziyareti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş, Cumhurbaşkanımız tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversite Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Murat Türk’ü makamında ziyaret etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş yaptıkları faaliyetlerden bahsederekRektörümüz Prof.Dr. Murat Türk’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin sadece eğitim öğretim olarak var olmadığını belirten OKÜ Rektörü Prof.Dr. Murat Türk, Eğitim öğretimin yanında bölgenin gelişmesine liderlik etmek ve gelişimini sağlamakla da yükümlüyüz. Bunu sağlamak amacıyla da şehrin ve sanayicilerimizin beklentilerine uygun bir üniversite oluşturmalıyız ifadelerini kullanarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.