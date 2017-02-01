Rektöre Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam

Bu kapsamda Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık birlikte Rektörümüze ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından ise Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdurrahman Türkoğlu ile OTSO Sanayi Sicil MüdürüMehmet Akif Ersoy Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ü OKÜ rektörlük makamında ziyaret etti.

Hayırlı olsun ziyaretinde başarı dileklerini ileten konuklarını rektörlük makamında samimi bir şekilde ağırlayan ve teşekkür eden Rektörümüz Prof.Dr. Murat Türk, ilimizin ve üniversitemizin başarısı için görevi layığı ile gerçekleştireceğini ifade etti.