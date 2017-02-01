Rektör Prof. Dr. Murat Türk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı tarafından karşılanan Vali Al’a ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da eşlik etti. Ziyaretten onur duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Vali Kerem Al’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretinin sonunda anı defteriniimzalayan Vali Kerem Al, Rektör Prof. Dr. Murat Türk’e yeni görevinde başarılar dileyerek, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden ayrıldı.
01 Şubat 2017- Osmaniye
Vali Kerem Al, Okü Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ü Ziyaret Etti
Vali Kerem Al, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ü ziyaret etti.
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