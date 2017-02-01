İşitme engelli tenisçi iki ayrı dereceyle döndü

Osmaniye işitme engelli tenisçi Okan Eroğlu, İzmir'de yapılan TENIS Türkiye Şampiyonasından iki ayrı dereceyle kente döndü. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörü Metin Karaali nezaretinde çalışmalarını sürdüren Osmaniyeli sporcu Okan Eroğlu toplamda 25 sporcunun katıldığı turnuvada iki kategoride Tek Erkekler Türkiye 3'üncüsü ve Karışık Çiftlerde Türkiye 2'ncisi olarak dereceye elde etti.Sporcu Eroğlu'nun, Temmuz ayında Samsun'da yapılacak olan Dünya Diof Olimpiyatlarına ve İşitme Engelliler Tenis Milli Takım kampına katılmaya hak kazandığı belirtildi. Başarısından dolayı sporcusunu kutlayan ve bundan sonra daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Antrenör Metin Karaali, şunları kaydetti: "Tenis Türkiye Şampiyonası sonucunda sporcumuz Okan Eroğlu toplamda 25 sporcunun katıldığı turnuvadan başarıyla döndü. Aldığı başarılı sonuçlar neticesinde de Temmuz ayında Samsun'da yapılacak olan Dünya Diof Olimpiyatlarına katılma ve Milli Takım Kampına katılma şansını elde etti. Bize her türlü desteğini esirgemeyen başta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir olmak üzere yanımızda olan herkese ayrı, ayrı teşekkür ediyorum"

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE