Hedef, antibiyotik bulunan reçete oranını yüzde 22'ye düşürmek

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, 2015 yılında Türkiye'de reçetelerde antibiyotik bulunma yüzdesinin 31.07 iken Osmaniye'de ise bu oranın yüzde 42.86 olduğunu belirterek, "2016 yılı ilk 6 ayında oran ise yüzde 43'tür. 2017 yılı sonu hedefimiz ise yüzde 22'dir." dedi. Antibiyotik direncinin, tüm dünyada halk sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biri olduğunu kaydeden Dr. Sarı, "Bakanlığımızın antibiyotik kullanımını azaltarak halkın sağlığının korunması, antibiyotik direncinin önüne geçmek ve kaynakların etkili ve verimli değerlendirmek amacıyla akılcı antibiyotik kullanımının teşviki yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında bütün Aile Hekimlerimize Grup A Streptokok (GAS) ve Hızlı Antijen Testi (HAT) dağıtılmıştır. Bu testlerin üst solunum yolu enfeksiyonları tanısı konulan bütün vakalarda kullanılması zorunludur. Dünyada GAS hasta başında rahatlıkla kullanılabilen, duyarlılığı yüzde 96 ve özgüllüğü yüzde 99'a kadar ulaşan hızlı antijen testleri (HAT) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu testlerin uygulanması son derece kolay, özel uzmanlık gerektirmeyen ve yaklaşık 5 dakika içerisinde sonuç veren testlerdir. Bu testleri aile hekimleri hasta muayenesi sırasında yapacak ve sonucun pozitif veya negatif olduğunu kendisi görecek ve bilgisayar ekranına kendisi kayıt edecektir. Ayrıca bu testin içeriği, nasıl yapılacağı, nasıl okunacağı, ve nasıl kayıt altına alınacağı ile ilgili eğitimler 16-20 Ocak tarihlerinde ilimizdeki tüm aile hekimlerine verilmiştir." dedi.