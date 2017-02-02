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Dün 13:19 TSİ- Yurt Dünya

Obezıte Cerrahısı Gençleştırıyor

Prof.Dr. Halil Coşkun, obezite cerrahisinin ihsanları gençleştirdiğini söyledi.

Prof.Dr. Halil Coşkun, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Bariatrik cerrahinin kilo kaybına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda obezite ile ilişkili erken yaşlanmayı tersine çevirdiği ortaya çıktı. Bariatrik ameliyat geçiren bireylerin organları kendilerini tamir edebiliyor ve yaşlanmanın istikametini geri çevirebiliyor.

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri ve BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun bulguları Floransadaki Kardiyovasküler Biyolojinin Sınırları FCVB Konferansında sunulan önemli keşif hakkında şu bilgileri verdi:

Obezitenin erken yaşlanmaya neden olduğu bilinmekte ve bu süreci destekleyen mekanizmalar ortaya çıkmaktadır. Obezite diyabet ve kardiyovasküler problemler gibi bir dizi ciddi sağlık sorunları riskini arttırır. Klinik olarak obez olmak yaşlanma sürecini hızlandırır bu da son birkaç yıldır belirli moleküler süreçlerle saptanmış bir gerçektir.

Daha önce yapılan araştırmalar obezitenin yağ hücrelerindeki reaktif oksijen seviyelerini serbest radikaller arttırdığını ve yaşlanmanın bir göstergesi olan telomerelerin kısalmasına neden olduğunu gösterdi.

Telomereler her kromozomun uçlarına yerleştirilen ve DNAya koruma sağlayan yapılardır. Bir hücre bölünürse telomerin küçük bir kısmı kaybolur.

Telomere kritik bir sınıra ulaştığında hücre yaşlanma sürecinden geçiyor hücreler kalıcı olarak bölünmeyi durduruyor veya apoptosis gerçekleşir hücreler intihar ediyor.

Çeşitli yaşam tarzı seçimleri telomerelerin bozulma hızını artırabilir. Sigara kötü diyet egzersiz eksikliği ve obezite bunlardan bazıları.

OBEZİTE VE ERKEN YAŞLANMA

Obez insanların daha kısa telomereleri olduğu biliniyor fakat aynı zamanda erken hücresel yaşlanmanın diğer belirleyici özelliklerini de gösteriyor.

Yapılan son araştırmada ortalama 40 yaş ve ortalama vücut kütle indeksi metrekare başına 44.5 kilogram olan 76 hasta üzerinde çalışma yapıldı. Tüm katılımcılar tek başına yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo vermeye çalıştı ve bariatrik ameliyat için sevk edildi.

Kan örnekleri ameliyattan önce alındı daha sonra 12 aylık ve 24 aylık notlar verildi. Grup genelinde vücut kitle endeksi metrekare başına 27.5 kilograma düştü. Bu da yüzde 38lik bir azalmaya denk gelmiştir.

Ameliyattan iki yıl sonra hastaların telomereleri hem hücre hem de kan örneklerinde etkileyici bir biçimde 80 daha uzundu. Bu hücreler zamanla yenileniyorlar. Bu 2 yıl sonra incelenen hücrelerin ameliyat sonrasındaki yeni ortamda farklı hücreler olduğu anlamına geliyor.

Telomereleri daha uzun olmuş ve cerrahi öncesi ölçülen hücrelere göre daha genç görünüyorlardı. Hücrelerin daha az stres sahibi olduğu ve çoğalmaya daha az mecbur kaldığı görüldü. Bariatrik ameliyat geçiren bireylerin organları kendilerini tamir edebiliyor ve yaşlanmanın istikametini geri çevirebiliyor.

Dün 13:19 TSİ - Yurt Dünya Yazdır

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