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Dün 15:29 TSİ- Yurt Dünya

Şimdi Avrupa Turları için doğru zaman!

Şimdi Avrupa Turları için doğru zaman!

BÜYÜT

İster yaz sezonu isterseniz de kış sezonu boyunca ziyaret edebileceğiniz ve her mevsim farklı güzelliklere sahip olan şehirlerin adresi olan Avrupa turları aslında dönemine bağlı olarak hem fiyat açısından hem de gezip göreceğiniz en güzel manzaralar açısından değişiklik gösterebilir. Mesela çıkacağınız tur için hava durumu en önemli olan detaydır. Çünkü rahatça gezip dolaşmak için tur planına en güzel havayı yakalamalı ve gönül rahatlığı ile seçimlerinizi yapabilmelisiniz. İşte burada devreye giren şey araştırma.

Gidip göreceğiniz ülkenin ya da şehrin mevsimsel özellikleri, hangi mevsimde en güzel olduğu ve tabi ki konaklama seçenekleri arasından sizin için en uygun olanları yakalamak ve planladığınız bütçeye de en yakın olanı tercih etmek gerekir. İşte bunun için isterseniz kendi tur planınızı kendiniz yapabilir ya da hem otel hem de uçak biletinin dahil olduğu ve en güzel tur planının hazırlandığı Avrupa turlarını seçebilirsiniz. Son yıllarda en meşhur olan ve gitmek için merak uyandıran turlar arasında olan Orta Avrupa turları belki de sizin için en doğru olan ya da aradığınız turdur. Orta Avrupa Turları sırasında Viyana, Prag ve Budapeşte gezip görebileceğiniz şehirler arasındadır. Ancak siz daha uzun bir tur planı yapmak isterseniz bu tur içerisinde gezeceğiniz ülkeler arasında Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya ve Macaristan’da girebilir. Bu büyük turlar 7 gece 8 gün sürmektedir. Her gün farklı bir ülkede farklı bir kültür tanıyacak, en farklı yemeklerin tadına bakacak hatta anılarınıza bile en ilginç olanları ekleyeceğiniz hediyelikler getirebilirsiniz.

Ancak ben daha geniş kapsamlı bir tur planı yapmak istiyorum derseniz ve kendiniz için en güzel olanı yakalayarak tur planınızda yer alması gereken ülkeleri merak ediyorsanız, hep beraber göz atabiliriz. Bu yıl Avrupa turları arasından birini yakalamak isterseniz, seçimlerinizi Friedrichshafen, Konstanz, Fussen, Münih, Bamberg, Frankfurt, Koblenz, Berlin, Poznan, Varşova, Krakow, Wroclaw, Dresden, Barcelona, Paris, Bilbao, Burgos, Segovia, Madrid, Cuenca ve hatta Valencia’nın bile yer aldığı tur planlarına hemen göz atabilirsiniz.

http://www.basakgazetesi.com/haber/95104/simdi-avrupa-turlari-icin-dogru-zaman

En çok merak edilen Avrupa turları arasından siz de görmek istediğiniz şehirleri ya da ülkeleri seçerek o döneme en uygun olan zamanları yakalayabilirsiniz. Çıkacağınız tur hakkında önceden bilgi sahibi olmanız ve tabi ki yapacağınız araştırmalar ile ne kadar da keyifli bir tur geçirebileceğinizi siz de göreceksiniz. Tabi ki bu araştırmaların faydasını tur sırasında göreceksiniz çünkü gördüğünüz yeri önceden araştırmak, turunuzun daha bilinçli ve güzel geçmesini Sağlayacaktır.

Orta Avrupa turları da bu yüzden en çok tercih edilenlerden. Bir zamanlar Osmanlı’nın hakim olduğu toprakları biraz da olsa tanıyor ve hatta gitmeden araştırma yaptığınız zaman ve ardından yerinde gördüğünüz zaman geçmişten günümüze gelen detayları en iyi şekilde görebileceğiniz kaçınılmaz bir gerçektir. Orta Avrupa Turları ve tabi ki tüm Avrupa Turları için şimdi en güzel zaman geldi. Siz yeter ki kendiniz için en uygun zamanı bulun ve hemen tur planınızı yapın.

Dün 15:29 TSİ - Yurt Dünya 18 Okunma Yazdır

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