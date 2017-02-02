Gerkes: Cazibe Merkezi teşvik paketlerine turizm eklenmelidir.

Mardin´de turizm alanında 50 dönüm alan üzerinde 800 yatak kapasiteli 122 işyeri içeren AVM yapmak isteyen İşadamı Petrolcü Şeyhdavut Gerkes, cazibe merkezi teşvik paketlerine turizmin de eklenmesinin yararlı olacağını söyledi.

Daha önce hazırladığı 5 yıldız otel, AVM ve sosyal tesis projesi için imar aldığını ve bir bankadan da 50 milyon liralık kredi onayını çıktığını belirten Şeyhdavut Gerkes, kredi limitinin az olduğu için projesini hayata geçiremediğini söyledi.

Son olarak Cazibe Merkezlerinin gündeme gelmesi ile yatırımı hayata geçirmeye çalıştığını ifade eden Gerkes “Teşvik paketi içinde turizm yok. Bence bu bir eksikliktir. Mardin bir turizm şehridir. Projemi hayata geçirmem için 170 milyon liraya ihtiyacım var. Bir bankadan 50 milyon kredi onayım çıktı. Yarım kalmasın diye işe başlayamadım. %70 lik faizsiz krediden yararlanma şansım olsaydı arsası bana ait projemi hayata geçirecektim. “ dedi

BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Projesini hazırladığı tesisin Ortadoğu ülkelerine hitap edecek bir yapıda olduğuna dikkat çeken Gerkes “ Dubai´de birkaç bina ile dünyanın turistini çekiyorlar. Projemi hayata geçirebilseydim Ortadoğu ülkelerine hitap edecek bir eser ortaya çıkacaktı. AVM, sosyal tesis ve 800 yataklı otelde yaklaşık bin kişiye istihdam alanı doğardı. Teşvikler doğru yere yapılırsa işsizlik ortadan kalkar. Bana teşvik versinler, çalıştıracağım işçilerin sigortasını ben öderim. O aşama gelince devletin desteğine ihtiyaç kalmaz. Önemli olan tesisi hayat geçirmektir.” Şeklinde konuştu.