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Dün 17:54 TSİ- Osmaniye

Düziçi'nde yaban domuzlarına sürek avı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avında 8 yaban domuzu avlandı.

İlçeye bağlı Çerçioğlu Köyünde ki sürek avı 2 gün sürdü. Av organizasyonuna İlçe Jandarma, Toplum Sağlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli ile Düziçi Avcı Derneğinden 15 avcı katıldı. Organizasyonun birinci gününde Çerçioğlu Köyü Karakahyalar mevkiinde 7 adet yaban domuzu, ikinci gününde ise Yeşil mevkiinde 1 adet yaban domuzu avlandı. Bu uygulamanın 2016 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Tebliğine istinaden yapıldığı belirtildi.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Dün 17:54 TSİ - Osmaniye Yazdır

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