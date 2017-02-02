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Dün 17:58 TSİ- Osmaniye

Anne ve bebek ölümlerini azaltma çalışması

Osmaniye İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Anne ve bebek ölümlerini azaltma çalışması başlatıldı.

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Osmaniye İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, önlenebilir anne ve bebek ölümlerini azaltabilmek maksadıyla, Acil Obstetrik ve Yenidoğan Bakım (AOYB) programı kapsamında sektörler arası işbirliği toplantısı düzenlendi. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı başkanlığında, Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda ki programa, Osmaniye Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri katıldı. Toplantı sonunda bir eylem planı oluşturulduğunu belirten Dr. Hayri Sarı, "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk, Ergen, Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından önlenebilir anne ve yenidoğan ölümlerini azaltmaya yönelik Üreme Sağlığı Programı kapsamında, Acil Obstetrik ve Yenidoğan Bakım (AOYB) programı sürdürülmektedir." dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:58 TSİ - Osmaniye Yazdır

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