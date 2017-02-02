Başak Gazetesi | Osmaniye
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Dün 18:09 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 4,8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde, jandarma tarafından üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda kaçak mazot ele geçirildi.

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde, jandarma tarafından üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 4 ayrı plastik ve metal tankın içerisinden 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Jandarma ekipleri, 1 şubat günü saat 13.00 sıralarında 156 İhbar Hattına gelen bir bilgi üzerine Osmaniye 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden Toprakkale ilçesi Sayhüyük köyünde ki belirtilen adreslere operasyon düzenlendi. 39 yaşındaki A.T.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 Bin litre kapasiteli metal tank içerisinde yaklaşık 3 bin litre ve 1000 litre kapasiteli plastik tank içerisinde ise 500 litre, 35 yaşındaki A.K.'ya ait adreste yapılan aramda 7 bin litre kapasiteli metal tank içerisinde yaklaşık 300 litre ve 47 yaşındaki A.B.'ye ait ikamette yapılan aramada ise plastik tank içerisinde 1000 litre olmak üzere toplam 4 bin 8 litre akaryakıt ele geçirildi. Alınan numunelerle yapılan kontrolde ise akaryakıtın ulusal marker içermediği tespit edildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda Osmaniye il özel İdaresine teslim edilirken, gözaltındaki ikamet sahipleri A.T., A.K. ve A.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları, konuyla ilgili adli işlemin devam ettiği öğrenildi.

Dün 18:09 TSİ - Osmaniye Yazdır

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