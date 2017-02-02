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Dün 18:18 TSİ- Osmaniye

Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi Belediye Başkanı Kadir Kara’yı Ziyaret Etti

Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Mehmet Emin Esen ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Kara’yı ziyaret etti.

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Nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Muharip gazilerimiz olarak sizler bizlerin göz bebeklerisiniz. Sizlerin yanında olmak, sizlere yakın olmak, sizlerin her türlü istek, talep ve ihtiyaçlarınız konusunda sizlere yardımcı olmak bizler için şereftir onurdur. Bu nedenle de imkanlarımız ölçüsü içerisinde her zaman için yanınızdayız. Sizinle birlikteyiz. Nezaket ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim.”dedi.

Ziyarette konuşan Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Mehmet Emin Esen; “Bizlerin her zaman yanımızda olduğunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Osmaniye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ve üyeleri adına sizden Allah razı olsun. Bizlere her zaman katkıda bulunuyorsunuz. Bizlerde her zaman gösterdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür amaçlı derneğimizin dergilerini size hediye ediyoruz.”dedi.

Dün 18:18 TSİ - Osmaniye 31 Okunma Yazdır

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