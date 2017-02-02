Hoş Sada Vakfı ile Avrupa Birliği Proje Sözleşmesi imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve Osmaniye'de Hoş Sada Vakfı tarafından yürütülen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasvonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde TRH4.1.ISEDP/P-03/1341 Referans nolu projesi, Avrupa Birliği andaçlarına uygunluk, sürdürülebilirlik, iç tutarlılık ve hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilerek, finanse edilmeye uygun görüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Genel Müdürlüğü ile Hoş Sada Vakfı arasında 20.10.2016 tarihinde proje sözleşmesi imzalandı. 12 ay süreli projenin Proje Koordinatörü Fatma Çıkar.

Proje ile ilgili bilgi veren Hoş Sada Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Servet Önal, "Bu projede amacımız; Osmaniye’de dezavantajlı konumda bulunan Roman ve Roman gibi yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal entegrasyonu, istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması, ayrıca bu vatandaşlarımızı güçlendirip, desteklemek ve yerel seviyede bu vatandaşlar hakkında farkındalıklarının arttırılmasını sağlamaktır. Projemiz ilimizin muhtelif mahallelerinden seçilen 100 vatandaşımıza meslek edindirme, bireysel rehberlik hizmetlerimiz ve rehabilitasyon hizmetini kapsamaktadır. Bununla ilgili olarak Rahime Hatun Mahallesi 9046 sokak no.39/10 Salı Pazarı mevkiinde Proje Ofis Merkezi oluşturulmuştur” dedi.

Servet Önal, proje içeriği ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Kadınların iş istihdamına yönelik; Saç Bakımı ve Yapımı, Tekstil Model Makinacı eğitimlerinin verilmesi ve bu bireyleri gerek kendi evlerinde (el işiyle uğraşan ve bir takım ürünler ortaya koyan kadınların ürünlerinin halka açık bir alanda sergilenmesi ve satışının yapılmasına yardımcı olunacaktır) gerekse kobiler, fabrikalar, şirketler vb. yerlerde iş istihdamının sağlanması hedeflenmektedir. Erkeklerin iş istihdamına yönelik olarak; Öncelikle kendi alanlarında başarılı oldukları müzik alanında eğitimler verilerek, o alanda daha iyi olmalarına yardımda bulunulacaktır. Diğer taraftan kendi işini kurabileceği Saç ve Sakal Kesimi Eğitiminin verilmesi ve bu doğrultuda iş istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri de okuma yazma bilmemesi ve sosyal hayatta tutunabilecekleri imkanı sağlayan eğitimlerden uzak olmalarıdır. Bu kapsamda kurulan merkez bünyesinde, okuma -yazma eğitimi (Okuma Salonu), İnternet eğitim kursu, Okul öncesi eğitim, Evlilik öncesi ve evlilik sırasında eğitimlerin verilmesi de hedeflenmektedir. Okula devam eden çocukların güvenilir ortamda ödev ve araştırma yapmalarına imkan sağlanarak, eğitimli bireyler olarak yetiştirilmesi ve ayrımcılık yapılmasının engellenmesi hedeflenmektedir. Sosyal hayata katılmalarını kolaylaştıracak sosyal etkinlik olarak yürütülecek faaliyetlerdir.”

Hoş Sada Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Servet Önal, son olarak “Vatandaşlarımız Salı Pazarı içinde bulunan Proje Ofis Merkezi’nde oluşturulan Gençlik Merkezi Bilgisayar ve İnternet, Langırt, Çeşitli oyunlar, Spor müsabakaları ve tüm etkinliklerden hiçbir ücret ödemeden yararlanabileceklerdir” diye konuştu.

Önal ayrıca Gençlik Merkezi kurulması ve gerekli personelin temin edilmesinin ardından bu merkezde psikiyatrist, psikolog ve sosyal çalışmacıların görevlendirileceğini, konferans, seminer ve çalıştay gibi etkinliklerin yanı sıra iş istihdamına yönelik iş garantili kursların verileceğini bildirdi.

Haber:Ali Celal KAYMAK-OSMANİYE