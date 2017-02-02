Güvercin Sevenler Derneğinden Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Ziyaret

Festival hazırlıkları kapsamında Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer ve komite üyeleri Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti. 5 Şubat Pazar günü yapılacak olan on altı ırk özellikleri güzellik yarışmasının da yapılacağı festivalle ilgili bilgiler veren komite başkanı Tuncer, bugüne kadar yapılan tüm festivallere verdikleri desteklerden dolayı Başkan Kara’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ziyarette yaptığı konuşmada; “Bu festivali sadece güvercin festivali olarak değerlendirmemek lazım. Osmaniye’nin tanıtımına ve tanıtılmasına katkı sağlayan önemli bir festival. Bu festivalde Türkiye’nin her yerinden hatta yakın coğrafyadaki ülkelerden de katılımlar olduğunu biliyorum. Osmaniyede bu noktada her geçen gün biraz daha üst düzey festival düzenleyen bir il haline geldi. Ciddi anlamda katılımlar olmaya başladı. Bu işin hem tanıtım, turizm boyutunun yanı sıra ekonomik ve sosyal açıdan da katkısı var. Böyle bir organizasyon yaptıkları için ve bu ödülü bana layık gördükleri için tertip komitesine teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

Ziyarette konuşan Güvercin Festivali Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer; “Festivalimiz sadece güvercin festivali olarak düşünülmesin. İl dışından gelen misafirlerimize yer ayırttığımızdan dolayı Bugün itibariyle Osmaniye’deki otellerimizde yer kalmadı. Festival sayesinde Osmaniye’mizin ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. Sayın başkanımız belediye başkanı olmadan önce de her festivalimize katıldı maddi manevi destek verdi. 12 yıldır yaptığımız festivallerimizde yaptığınız maddi manevi desteklerinizden dolayı komitemiz ve Osmaniyemiz adına teşekkür ederiz.”dedi.