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Dün 18:31 TSİ- Osmaniye

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk Belediye Başkanı Kadir Kara’yı Ziyaret Etti

(OKÜ)’ne atanan Rektör Prof. Dr. Murat Türk Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Kara, yeni rektör Türk’ü makam kapısında karşıladı. Ziyarette iki kurumun birlikte hareket ederek Osmaniye’nin gelişmesine hız kazandırılacağı vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara konuşmasında; “Üniversitemize yeni rektör olarak atanan sayın Murat Türk Beyefendiye hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimi sunuyorum. Üniversite, Osmaniye için ve şehir hayatı için önemli bir kurum. Şehrin kalkınmasında, gelişmesinde ve büyümesinde önemli faaliyetler gösterecek olan şehrin tanıtılmasında ülke ile olan bütünlüğün, yükselişin ve kalkınmanın gerçekleşmesinde çok büyük katkılar sunacak olan bir kurum. Böylesi önemli bir kurumun başına tanıdığımız, sevdiğimiz değer verdiğimiz bir dostumuzun rektör olarak atanmış olması bizim için büyük memnuniyet verici. İnşallah Korkut Ata Üniversitesini ülkedeki sayılı üniversiteler arasına girdireceğine olan inancım sonsuzdur. Geçmişte görev yapan saygıdeğer rektörümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de sayın rektörümün üniversitenin hem şehirle olan hem de ülkeyle olan entegrasyonu konusunda çok daha büyük gayretler göstereceğine inancım tamdır. Bizde yerel yönetim olarak her konuda kendisiyle birlikte ortak hareket etmeye ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyor başarılar diliyorum.”dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ziyarette yaptığı konuşmada; “Bu görevin her aşamasında bana destek oldunuz. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız. Üniversitemiz ve üniversitenin rektörü olarak yanınızdayız. Bundan sonra inşallah birlikte güzel projelere imza atarız.Sayın başkanım yeni görevimize atanmamızdan dolayı gelerek bizlere destek verdiğiniz için size teşekkür ediyorum.”dedi.

Dün 18:31 TSİ - Osmaniye 22 Okunma Yazdır

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