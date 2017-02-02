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Dün 19:06 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu Kadirli OSB'de incelemelerde bulundu

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Kadirli OSB'de protokol üyeleri ile incelemelerde bulundu.

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Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Osmaniye Valimiz Sayın Kerem Al, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Murat Türk, Kadirli Kaymakamı Sayın Tamer Orhan, Kadirli Belediye Başkanı Sayın Dr. Ömer Tarhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Sayın Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Altun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Mehmet Yanık, Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Recep Kafes, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl ve İlçe Kurum Müdürleri, Kadirli OSB Yöneticileri, AK Parti teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çok güzel ve verimli bir gün geçirdik.

Ala Camii, Hamidiye Camii ve Hasan Dede Türbesi’nin restorasyon çalışmaları, Korkut Ata Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi için tahsisi planlanan alan, bu yıl faaliyete geçen Kadirli Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, her geçen gün biraz daha büyüyen ve gelişen Kadirli Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Kadirli’de devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Eksik görülen, hızlandırılması ya da revize edilmesi gereken noktaları tespit eden idarecilerimiz, çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak bitirecekler ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacaklar.

Osmaniye’mizin her bir karışını değerlendirmeye ve kalkındırmaya kararlıyız; gece gündüz demeden çalışıyoruz ve inanıyoruz ki hep birlikte Osmaniye’yi bölgenin parlayan yıldızı yapacağız."

Dün 19:06 TSİ - Osmaniye Yazdır

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