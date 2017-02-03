Konaklama tesisi önünde kaçak akaryakıt operasyonu

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Kasabasında yapımı yeni tamamlanan Konteynır Kent önünde ki üç ayrı araçtan 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan devriye ve kontrol görevi sırasında Konaklama tesisi önündeki üç ayrı araçtan şüphelendi. Menşei belli olmayan akaryakıtı satarken suçüstü yakalanan 30 yaşındaki Y.S. ve aynı yaştaki S.Ö. ile kadın sürücü 47 yaşındaki D.Y.'ye ait araçlarda arama yapıldı. Plastik bidonlar içerisinde ele geçirilen ve alınan numunelerle yapılan kontrolde ulusal marker içermediği tespit edilen yaklaşık 8 bin litre akaryakıt, Özel İdare Yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda ifadeleri alınan sürücülerin serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE