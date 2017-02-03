Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 19:13 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Osmaniye'de yapılan denetimlerde bin 94 kişi göz altına alındı.Bunlardan 69 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce 01-31 Ocak 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde;

İlimizde Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (1094) kişi yakalanmış, bunlardan (69) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (12 Adet) Tabanca, (9 Adet) Av Tüfeği, (3 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (18 Adet) Bıçak, (62,65 Gram) Eroin Maddesi, (232,80 Gram) Esrar Maddesi, (23,65 Gram) Metamfetamin Maddesi, (3 Adet) Extacy Hap, (160.108 Paket) Kaçak Sigara, (32 Adet) Cep Telefonu, (4 Adet) Şarj Aleti, (13 Adet 100 TL), (3 Adet 50 TL) Sahte Para (1 Adet) Sahte Nüfus Cüzdanı, (1 Adet) Sahte Çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Dün 19:13 TSİ - Osmaniye Yazdır

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