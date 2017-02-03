Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 19:20 TSİ- Osmaniye

Vali Kerem Al, Kadirli İlçesinde İnceleme Ve Denetlemelerde Bulundu

Vali Kerem Al, bir dizi inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kadirli ilçesini ziyaret etti.

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Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve İlçe Kurum Müdürleri tarafından karşılanan Vali Al’ın ziyaretinde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Vakıflar Bölge Müdürü Recep Kafes, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, İl Genel Meclisi Üyeleri de yer aldı.

İlk olarak Kadirli Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Al, Kaymakam Tamer Orhan’dan ilçe hakkında brifing aldı. İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere zaman zaman ziyaretlerini gerçekleştirdiğini belirten Vali Al, ilçelerde eğer sorunlar ve ihtiyaçlar varsa bunları yerinde tespit etmek ve çözüm getirmek gayretinde olduklarını kaydetti. Vali Kerem Al, daha sonra Kadirli ilçesinde bir dizi incelemede bulunmak üzere Kaymakamlık’tan ayrıldı.

Programının devamında Hamidiye Camii’nde incelemelerde bulunan Vali Al, Cami hakkında Adana Vakıflar Bölge Müdürü Recep Kafes’ten bilgi aldı. 1890 yılında yapılan ve bölgenin en önemli kültürel varlıklarından biri olan Hamidiye Camii için restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması yapılmasının planlandığını belirten Recep Kafes konu hakkında Vali Al’ı bilgilendirdi. Daha sonra Ala Cami çevresinde devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Vali Kerem Al, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vakıflar Bölge Müdürü Recep Kafes, verdiği bilgilerde, Ala Cami’nin, 2. yüzyıl başlarında Romalılar tarafından bir manastır olarak yapıldığını ve Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu Kasım Bey’in, bu kiliseyi babası adına camiye çevirerek buraya “Alaüddevle Mescidi” adını verdiğini söyledi.

Vali Kerem Al, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ala Cami’de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ancak çalışmalarda bazı gecikmeler yaşandığını ifade ederek, bu çalışmaların bir an önce tamamlanması ve Ala Cami’nin hizmete açılması için gayret göstereceklerini kaydetti.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Al, daha sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tahsisi için planlanan alan ve 2016 yılında yapımı tamamlanan öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak, yurt hakkında Osmaniye Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Oğuzhan Çetin’den bilgi aldı.

Vali Kerem Al, programının devamında Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölge hakkında Kadirli OSB Yönetim

Kurulu Başkanı Yasin Tatlı'dan bilgi alan Vali Al, OSB’de halen faal durumda bulunan ve inşaatı devam etmekte olan bazı fabrikaları da ziyaret ederek, firma sahipleri ile görüştü. Fabrikaların üretim durumları hakkında bilgi alan Vali Al, incelemelerinin ardından Kadirli OSB’den ayrıldı.

Kadirli ziyaretinin son bölümünde kültür varlığı olarak tescillenmiş olan Hasan Dede Türbesi’ni de ziyaret eden Vali Kerem Al, Türbe’de yapılması planlanan restorasyon ve çevre düzenlemesi hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Recep Kafes’ten bilgi aldı. Vali Al, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Vali Al, incelemelerinin ardından Kadirli ilçesinden ayrıldı.

Dün 19:20 TSİ - Osmaniye Yazdır

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