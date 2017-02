Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretleri

Göreve geldiği günden beri imkanlar ölçüsünde yapmış olduğu sosyal faaliyetler ile Kadirli halkının beğenisini kazanan Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan mahallelerde tespit edilen yaşlı kimsesiz ve hasta vatandaşları evinde ziyaret etti.

Herkesin hayatta kaldığı sürece yaşlılık duygusunu yaşayacağına dikkat çeken Başkan Tarhan Belediye olarak kurduğumuz Evde Yaşlı Bakım Hizmeti ekibimiz günün her saatinde görev yapıyor. Ayda yaklaşık 350 hasta veya yaşlılarımızın bakımını yapıyoruz. Yaşlılarımız ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yaşlılığın çok az şeye ihtiyacı vardır. Ancak bu az şeye çok ihtiyaç duyar. Her zaman olmasa da arada bir yaşlılarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinleyelim. Belediye olarak her zaman yaşlılarımızın yanında olduğumuz yaşlılarımıza hayırlı ömürler dilerim dedi.

Vatandaşların yoğun sevgisini ile karşılaşan Başkanımız Tarhan ziyaret esnasında hasta olanlara acil şifalar dileğinde de bulundu.