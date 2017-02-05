Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 16:02 TSİ- Osmaniye

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktı

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında durdurduğu bir TIR'ın dorsesinden 202 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında, gerekli çevre güvenliği alarak, kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde çalışma başlattı.Bu sırada uygulama noktasında durdurulan 31 YR 128 Plakalı çekiciye bağlı 31 YJ 296 plakalı TIR durdurdu. Sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine araç detaylı arama yapılmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü. Narkotik köpek 'Crazy' ile birilikte yapılan aramada, aracın kasasında üzeri branda ile örtülü vaziyette poşetlere sarılmış 202 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.Diyarbakır'dan yüklenen esrarın batı illerindeki büyük şehirlere götürülmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, TIR sürücüsü 52 yaşındaki Latif A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık piyasa değeri 500 bin lira olan esrar maddesine ise imha edilmek üzere el konuldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:02 TSİ - Osmaniye Yazdır

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