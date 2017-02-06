Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 13:20 TSİ-Osmaniye

Eroğlu şehir dışında okuyan ülkücü öğrencileri ağırladı

Osmaniye Ülkü Ocakları İl Dışında Okuyan Osmaniyeli öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

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Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Lisans eğitimi için İl dışında okuyan dönem arası olduğu için şehrimizde bulunan Osmaniyeli öğrencilerle yemekte bir araya geldi. MHP Osmaniye İl Başkani Fahri Kuyulu Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Merkez İlçe Başkanı Tansel Elverdi'ninde katıldığı yemekte öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada

Ülkenin çeşitli yerlerinde kazanmış olduğunuz üniversitelerde lisans eğitiminizi tamamlamak üzere gittiniz. Buralarda sadece şansınızı değil Rahime Hatun'u, Ruhi Kılıçkıran'ı ve Bilge Liderimiz Devlet BAHÇELİ Bey'i temsil ediyorsunuz yükünüz ve sorumlulugunuz çok agir. Hepiniz bizim için ayrı ayrı çok değerli çok kıymetlisiniz. Biran önce lisans eğitiminizi tamamlayıp daha sonra alanlarınizda uzmanlasmak üzere yüksek lisans doktora eğitiminizi tamamlamalisiniz. Bu ülkenin sizin gibi Vatansever yöneticilere ihtiyacı var. Dost düşman herkes bilir ki Osmaniyeli canından geçer ama en büyük sevdası olan Vatanından vazgeçmez. Vatan hainlerinin ve ihanet odaklarının en büyük korkusu sizlersiniz. Bunu taçlandirmak; hem şehrimize hem ülkemize hem de davamıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için donanımlı bilgi sahibi kişiler olmalıyız. Bilge Liderimiz Devlet BAHÇELİ Bey'in ifade ettiği gibi "Ayaklarımız yerden kesilmemek kaydıyla parmaklarımızın ucuyla yıldızlara ulaşabilmeliyiz" ben katılımlarınızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizler Ülkü Ocakları olarak her zaman arkanızdayız. Diyerek sözlerine son verdi. Öğrencilere hitaben Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve MHP Osmaniye İl Başkani Fahri Kuyulu'da birer konuşma yaptı.

Sıcak bir ortamda geçen yemekte öğrencilerle birebir ilgilenilerek gündeme dair sohbet edildi.

Öğrenciler de bu anlamlı etkinliği düzenleyen Osmaniye Ülkü Ocaklarına çok teşekkür etti.

Dün 13:20 TSİ-OsmaniyeYazdır

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