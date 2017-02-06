Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 13:28 TSİ-Osmaniye

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Doktorların 3,5 ay yaşar dediği hasta, Burnaz'ın temiz ve iyotlu havası ile kolon kanserini yendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Hatay'ın Erzin İlçesinde oturan 68 yaşındaki Ali Karataş, 6 yıl önce yakalandığı ve doktorların 3 yada 3,5 ay ömür biçtiği kolon kanseri hastalığını Akdeniz sahillerinde yendi. Köy hizmetlerinden 35 yıllık hizmetin ardından emekli olduğunu belirten evli ve 2'si kız 4 çocuk babası Karataş, "Rahatsızlığımdan dolayı 6 yıl önce Adana Balcalı Hastanesi'ne gittim. Burada ameliyat oldum ve bir yıl kemoterapi tedavisi gördüm, bir yılda torba dışarıda taşıdım, bağırsaklarım dışarıda gezdim. Bu sırada benim çocuklara profesör 3 ay yada 3,5 ay ya yaşar yada yaşamaz demiş. Buraya geldiğimde iki kişinin kolları arasında sahile gidebiliyordum. Buranın temiz ve stressiz havası ve biraz da bakım ile Allah'ın izni ile kolon kanserini yendim ve şuanda hiç bir şikayetim yok. Buranın havasına temizliğine alıştım. Büyükşehir belediye başkanımız temizlik elemanları göndermekteler, kaymakamımız da aynı şekilde bakmaktadır." dedi. Burnaz sahilinde şifa bulmak için onlarca hastanın olduğunu kaydeden Karataş, "Burada ensülin kullanan arkadaşlarımız, hastalarımız vardı. Buraya gelince o ilacı kesti. Buranın havası akşam olduğu zaman iyotlu sisli hava gibi görünür. Burada şifa için kışın bile kalanlar var. Üç ayda bir kontrole gitmekteyim ve şu anda kısa bir ömür biçen doktor hiç bir problemin yok diyor." diye konuştu. BurnazGüzelleştirme Ve Derneği Başkanı Kaplan Yılmaz ise bölgenin milletin nefes aldığı, oksijen aldığı, iyotlandığı, tedavi olduğu, şekere, tansiyona, kolesterole ve guatra birebir olan bir denizin olduğunu söyledi. Yılmaz, "Burası harbiden bir tedavi merkezi. Buraya gelen profesörler, doktorların tek söyledikleri şey şudur 'Böyle bir kum, hava, oksijen böyle bir iyot olmaz' diyorlar. Buralar inşallah daha da güzelleştirilir. Burada yaşlı hasta, parasız tüm insanlar buradalar. Bu oksijen bu hava hiç bir yerde bulunamaz." şeklinde konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/ERZİN (Hatay)

Dün 13:28 TSİ-OsmaniyeYazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretlerimask

Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretleri

Konaklama tesisi önünde kaçak akaryakıt operasyonumask

Konaklama tesisi önünde kaçak akaryakıt operasyonu

Hoş Sada Vakfı ile Avrupa Birliği Proje Sözleşmesi imzalandımask

Hoş Sada Vakfı ile Avrupa Birliği Proje Sözleşmesi imzalandı

Anne ve bebek ölümlerini azaltma çalışmasımask

Anne ve bebek ölümlerini azaltma çalışması

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 561
Alman Knauf firmasından Toprakkale ’ye Büyük Yatırım..mask

Alman Knauf firmasından Toprakkale ’ye Büyük Yatırım..

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandımask

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Kayseri şehidinin annesi oğlunun yanına defnedildimask

Kayseri şehidinin annesi oğlunun yanına defnedildi

Osmaniye'de 4,8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildimask

Osmaniye'de 4,8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktımask

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktı

Roman vatandaşlara yönelik eğitim ve kurslar verilecekmask

Roman vatandaşlara yönelik eğitim ve kur...

Vali Kerem Al, Kadirli İlçesinde İnceleme Ve Denetlemelerde Bulundumask

Vali Kerem Al, Kadirli İlçesinde İncelem...

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandımask

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Konaklama tesisi önünde kaçak akaryakıt operasyonumask

Konaklama tesisi önünde kaçak akaryakıt...

Durmuşoğlu Kadirli OSB'de incelemelerde bulundumask

Durmuşoğlu Kadirli OSB'de incelemelerde...

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk Belediye Başkanı Kadir Kara’yı Ziyaret Ettimask

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk Belediy...

Güvercin Sevenler Derneğinden Belediye Başkanı Kadir Kara’ya Ziyaretmask

Güvercin Sevenler Derneğinden Belediye B...

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 561