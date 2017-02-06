Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Hatay'ın Erzin İlçesinde oturan 68 yaşındaki Ali Karataş, 6 yıl önce yakalandığı ve doktorların 3 yada 3,5 ay ömür biçtiği kolon kanseri hastalığını Akdeniz sahillerinde yendi. Köy hizmetlerinden 35 yıllık hizmetin ardından emekli olduğunu belirten evli ve 2'si kız 4 çocuk babası Karataş, "Rahatsızlığımdan dolayı 6 yıl önce Adana Balcalı Hastanesi'ne gittim. Burada ameliyat oldum ve bir yıl kemoterapi tedavisi gördüm, bir yılda torba dışarıda taşıdım, bağırsaklarım dışarıda gezdim. Bu sırada benim çocuklara profesör 3 ay yada 3,5 ay ya yaşar yada yaşamaz demiş. Buraya geldiğimde iki kişinin kolları arasında sahile gidebiliyordum. Buranın temiz ve stressiz havası ve biraz da bakım ile Allah'ın izni ile kolon kanserini yendim ve şuanda hiç bir şikayetim yok. Buranın havasına temizliğine alıştım. Büyükşehir belediye başkanımız temizlik elemanları göndermekteler, kaymakamımız da aynı şekilde bakmaktadır." dedi. Burnaz sahilinde şifa bulmak için onlarca hastanın olduğunu kaydeden Karataş, "Burada ensülin kullanan arkadaşlarımız, hastalarımız vardı. Buraya gelince o ilacı kesti. Buranın havası akşam olduğu zaman iyotlu sisli hava gibi görünür. Burada şifa için kışın bile kalanlar var. Üç ayda bir kontrole gitmekteyim ve şu anda kısa bir ömür biçen doktor hiç bir problemin yok diyor." diye konuştu. BurnazGüzelleştirme Ve Derneği Başkanı Kaplan Yılmaz ise bölgenin milletin nefes aldığı, oksijen aldığı, iyotlandığı, tedavi olduğu, şekere, tansiyona, kolesterole ve guatra birebir olan bir denizin olduğunu söyledi. Yılmaz, "Burası harbiden bir tedavi merkezi. Buraya gelen profesörler, doktorların tek söyledikleri şey şudur 'Böyle bir kum, hava, oksijen böyle bir iyot olmaz' diyorlar. Buralar inşallah daha da güzelleştirilir. Burada yaşlı hasta, parasız tüm insanlar buradalar. Bu oksijen bu hava hiç bir yerde bulunamaz." şeklinde konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/ERZİN (Hatay)