Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:12 TSİ-Osmaniye

Rektör Türk, ilk il dışı ziyaretini gerçekleştirdi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, ilk il dışı resmi ziyareti Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yaptı. Cumhurbaşkan...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, ilk il dışı resmi ziyareti Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde OKÜ Rektörlüğüne ataması yapılan Murat Türk, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Tokgöz ve Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Önal tarafından rektörlük girişinde karşılandı. Prof. Dr. Murat Türk'ü BTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlk il dışı resmi ziyaretini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne yapmaktan dolayı tatlı bir heyecanın olduğunu ifade eden Türk, Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay’a gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ziyaret sonrasında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Tokgöz ve Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt Önal, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e makam aracına kadar eşlik ederek uğurladılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:12 TSİ-OsmaniyeYazdır

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