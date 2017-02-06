En güzel güvercinler Osmaniye'de yarıştı

Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Güvercin Festivali'nde 16 ırktan 500'ü aşkın güvercin yarıştı. Merkez Atatürk Ortaokulu’nda ki etkinlikte, podyuma çıkan güvercinler en güzel ve iyi seçilebilmek için boy gösterdiler. Festivalde sarı meverdi, kırmızı meverdi, ağ, kara müsevit, zırhlı şamı, göğ şamı, kara nakışlı, göğ nakışlı, göğ kurufilli, kırmızı çarşıllı, sarı çarşıllı, ispir, sarı alaca bağdadı, kırmızı alaca bağdadı, göğ alaca bağdadı ve kara alaca bağdadı güvercin ırkları güvercinler jüri üyelerine zor anlar yaşattı. Festivalin her geçen yıl daha geniş katılımla yapıldığını Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, yarışmada birinci gelen güvercinlerin fiyatlarında büyük artış olduğunu belirterek, "Festivalimize Türkiye’nin bir çok şehrinden ve ayrıca Lübnan ile Ürdün gibi ülkelerden gelen güvercin severler de oldu." dedi.Yarışmada 16 güvercin ırkının yarıştığına kaydeden Tuncer, "Katılım olarak 500’ü aşkın güvercin bulunmakta. Dereceye girenlere altın kuş küpesi, kupa ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Bizler güvercini hobi olarak besliyoruz ama güvercin siteleri başta olmak üzere, sosyal paylaşım sitelerinden kurduğumuz ağ sayesinde ülke genelinde bütünleşmemiz söz konusu. Yılda bir kez, yetiştirdiğimiz güvercinleri görücüye çıkarıyor ve yarışma düzenliyoruz. Bu sayede hepimiz bir çatı altında toplanıyoruz. Festivalimiz sayesinde hem güvercinlerimizin kalitesi artıyor hem de fiyatları artıyor. Bu gün güvercin besleyenler önemli bir gelir kaynağı da sağlayabiliyor. Yarışma öncesi fiyatı 3 bin lira olan bir kuşun yarışmada elde ettiği şampiyonlukla fiyatı 25 bin 30 bin lira olabiliyor." diye konuştu.Festivali ziyaret eden MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'da "Güvercin almak, güvercin vermek bahane, arkadaşlıklar, dostluklar şahane olsun diliyorum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.Kategorilerinde şampiyon olan güvercin sahiplerine altın kuş küpesi, kupa ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE