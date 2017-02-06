Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:19 TSİ-Osmaniye

Çalışma Bakanlığı heyetinden Vali Al'a ziyaret

SGK Müdürleri Osmaniye Valimiz Kerem Al'ı makamında ziyaret etti.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı nedeniyle Osmaniye'de bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İsmail Gültekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl, Vali Kerem Al'ı makamında ziyaret etti. Konuklara SGK İl Müdürü Mücahit Çelik ve İŞKUR Osmaniye İl Müdürü Ahmet Altunkaynak da eşlik etti.Ziyaret sırasında Vali Al'a, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında yapılacak toplantı ve ziyaretler hakkında SGK İl Müdürü Mücahit Çelik tarafından bilgi verildi. Program kapsamında işçiden işverene, emekliden engelliye kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşılacağını, sorun ve talepleri konusunda bilgi alınacağı kaydedildi.Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Kerem Al, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında yapılacak çalışmaların hedefine ulaşmasını temenni etti. Ziyaret sonrasında, Vali Kerem Al, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İsmail Gültekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Saadettin Akyıl ile birlikte, toplum yararına program ve işbaşı eğitim programı ile işe yerleştirilen işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Dün 18:19 TSİ-OsmaniyeYazdır

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