"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Konulu Toplantı Otso'da Gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi" kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Pirimleri Genel Müdürü Ahmet AÇIKGÖZ,ÇSGB İş sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İsmail GÜLTEKİN, ÇSGB Uluslararası İşGücü Genel Müdürü Sadettin AKYIL, SGK Osmaniye İl Müdürü Mücahit ÇELİK, İŞ-KUR Osmaniye İl Müdürü Ahmet ALTUNKAYNAK Odamızı ziyaret ettiler. Ziyarette Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Murat TEKE, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali BESEN, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa COŞKUN, İbrahim ÖZBAY, İsmail ANDIRIN katılım sağladılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat TEKE Bakanlık tarafından düzenlenen toplantıların ülkemiz ve ilimiz ekonomisi açısından önemli olduğunu vurgulayarak gerçekleştirilen toplantı dolayısı ile teşekkür etti. Toplantıda Kıdem Tazminatı, SGK Prim ödemeleri ve İş Başı Eğitim Programı gibi konular görüşüldü.

Daha sonra "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı hakkında açıklamalarda bulunarak, katılımcıların görüş ve önerileri dinledi.