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Dün 12:37 TSİ-Bölge Haberleri

Kızkalesi'nde Yaz Hazırlığı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu Kızkalesi’nde incelemelerde bulundu.

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Vatandaşlarla da görüşmeler yapan Tollu, talepleri dinledi. Yeni yapılan çok amaçlı sosyal tesisleri ve sahili inceleyen Başkan Tollu, Kızkalesi’ni Erdemli’nin aynası haline getirerek sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınan bir belde ve turizmin gözbebeği haline getireceklerini söyledi.

Erdemli’nin ve Mersin’in en gözde turizm merkezlerinden birisi olan Kızkalesi’nde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu incelemelerde bulundu. Erdemli Belediyesince yapılan çalışmaları yerinde gören büyükşehir yasasıyla kendilerine bağlanan Kızkalesi’nin önemine vurgu yaptı. Vatandaşların da sorunlarını dinleyen Başkan Tollu, daha sonra iş yerlerini gezerek esnaflarla sohbet etti. Kızkalesi’ne yapılan belediye hizmetlerini inceleyen Tollu, temizlik, altyapı, otopark, tarihi ve turistik mekânların temizliği, ışıklandırma, sıcak asfalt, sosyal tesis, düğün salonu, otopark ve pazaryeri çalışmalarını yetkililerle birlikte inceleyerek yapılan çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı. Kızkalesi’nin Erdemli turizmi açısından önemine değinen ve kamuoyuna daha iyi tanıtılabilmesi adına, çeşitli etkinlikler düzenleyerek başladıkları çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Tollu, Kızkalesi’ni turizmin gözbebeği bir belde haline dönüştüreceklerini söyledi. Başkan Tollu sözlerini şöyle sürdürdü:

KIZKALESİNE ERDEMLİ BELEDİYESİNİN ELİ DEĞDİ

“Vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini yanımıza alarak Kızkalesi’nin var olan turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ekiplerimiz bu amaç uğrunda yoğun bir şekilde çalışarak Kızkalesi’ni değiştiriyor ve geliştiriyor. Sosyal tesisimiz tamamlandı. Otopark ve pazaryerimiz tamamlandı. Kızkalesi’nin tüm sokaklarına sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Sahilde oluşturduğumuz Türk bayrağı eşliğindeki Kızkalesi yazısı görsel bir şölen sunmaktadır. Kızkalesi’yle ilgili daha bir çok proje hayata geçirilerek bu şirin beldemizi turizmde zirveye ulaştıracağız. Yolla alakalı problemler çözülüyor. Değişik alanlara parklar kuruyoruz.”

KIZKALESİ’Nİ TÜM KURUMLAR SAHİPLENMELİ

Kızkalesi’nin Erdemli için Cenabı Hak tarafından bahşedilmiş büyük bir nimet olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Tollu, “bu nimeti en iyi şekilde değerlendirerek Erdemli’nin, Mersin’in, ülkemizin ve hatta dünyanın hizmetine sunacağız” dedi. Başkan Tollu açıklamasının sonunda Kızkalesi’yle ilgili belediye çalışmalarının tek başına yeterli olmayacağını diğer kurumların da bu konu üzerinde ciddiyetle durması gerektiğini söyledi. Konuyla alakalı daha önce de bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan Tollu, Erdemli Belediyesi’nin yapılacak olan düzenlemelerle ilgili tek başına yetkisinin olmadığının da altını çizdi.

Dün 12:37 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

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