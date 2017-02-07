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Dün 12:39 TSİ-Yurt Dünya

Tek Bir Kuralla Kilo Vermek Mümkün!

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger tek bir altın kuralla kilo vermenin sırrını açıklıyor!

BÜYÜT

Sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde 4 ana besin grubu birlikte tüketilmelidir. Örnek bir akşam yemeği menüsü vermek gerekirse; Ekmek grubundan 2 dilim ekmek; yanında et grubundan tavuk eti; süt/yoğurt grubundan ayran ve meyve/sebze grubundan da ızgara sebze yemeği tercih ederek doyurucu ve sağlıklı bir menü elde edebiliriz.Menünüzde ekmek, çorba ve pilav vb. besinleri aynı anda bulundurmayın.

Kilo vermek istiyorsanız öğünlerde ekmek grubundan sadece bir besin seçin!

Ekmek grubunda yer alan besinler ekmek, çorba, pirinç pilavı, makarna, bulgur pilavı, buğday, kinoa, kısır, zeytinyağlı dolma, kuskus, yufka, hamurişi besinler, simit, lavaş vb. dir. Fazla kilolardan kurtulmak ve tabiiki kilo kontrolünü sağlamak için öğünlerinizde bu besinlerden sadece bir tanesini seçmelisiniz. Bir öğünde hem ekmek, hem çorba, hem de pilav yerseniz bu menü size fazla kilo olarak dönüş yapabilir. Çünkü bu 3 besin de ekmek grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla ihtiyacınızdan fazla karbonhidrat ve kalori almış olursunuz.

Pilav ve makarnayı ayrı tabağa koymayın!

Tercih edeceğiniz ekmek grubu yiyeceklerin miktarını uygun şekilde ayarlayın. Tek başına tabağa koyacağınız pilav veya makarnanın miktarı farkında olmadan fazla kaçabilir. Sizlere tavsiyem bir öğün için tek tabak hazırlamanız. Örneğin tek bir tabağa köfte, pilav, yoğurt ve sebze yemeğinizi koyun. Böylece hem gözünüz doyacak; hem de farkında olamadan miktarlar kontrol altına alınmış olacak.

Kaç kaşık koymalı?

3 yemek kaşığı pilav veya makarna, kısır, bulgur, kuskus, buğday, kinoa vb. 1 dilim ekmek yerine geçer. 1 büyük kepçe çorba veya 1 avuçiçi kadar yufkalı bir börek de 1 dilim ekmek demektir. Akşam yemeğindeki ekmek grubu ihtiyacı 2 dilim olan biri 6 kaşık bulgur tüketebilir.

Dün 12:39 TSİ-Yurt DünyaYazdır

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