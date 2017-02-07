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Dün 14:03 TSİ-Osmaniye

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Fetoş davasında bugün 4 kişi tahliye oldu.

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Osmaniye'de fetoş davasında tutuklanan kişilerden 4'ü bugün tahliye edildi.

Osmaniye adliyesinde görülen davada Alim Koca, Yusuf Çimen, M.D. ve bir kişi daha tahliye edildi.

Dün 14:03 TSİ-Osmaniye535 OkunmaYazdır

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