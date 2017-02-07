Ocak'ta 294 araca 41 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: "İlimizde Trafik birimleri tarafından, 274 servis aracı kontrol edilmiş, 31 servis aracına 4 bin 362 TL,abartı egzozdan 29 araca 5 bin 771 TL, engelli yerine park eden 105 araca 19 bin 320 TL, çift sıra park eden 129 araca 11 bin 868 TL olmak üzere toplam 294 araca 41 bin 321 TL para cezası tatbik edilmiş, 4 araç ve 3 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye il emniyet müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE