Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 19:49 TSİ-Osmaniye

Sağlıklı yaşam aracında vatandaşlar bilgilendiriliyor

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam aracı vatandaşı kapı kapı gezerek bilgilendiriyor.

Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde erişilebilirliğinin artırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında oluşturulan "Sağlıklı Yaşam Aracı" Osmaniye'de vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi koordinasyonunda, il ve ilçe merkezlerinde vatandaşlara; Çocuk İhmal ve İstismarı, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Madde Bağımlılığı, Kronik Hastalıklar, Çocuk, Ergen, Kadın Üreme Sağlığı, Hijyen, Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma, İşitme Tarama, Diyabet,Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Kanser Taramaları ve Kanserden Korunma konularında bilgilendirme yapıldı. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlara ayrıca görevliler tarafından, içeriğinde çeşitli sağlık konularının anlatıldığı broşürün dağıtımı yapıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 19:49 TSİ-OsmaniyeYazdır

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