Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldı

Osmaniye'de bir gurup üniversite öğrencisi tarafından sokak hayvanlarının, soğuk kış şartlarında korunmaları için yapılan kulübeler kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakıldı. Geçtiğimiz günlerde, Fakıuşağı Mahallesi Toki Caddesi üzerindeki boş bir araziye, Korkut Ata Üniversitesi'nde okuyan bir gurup hayvan sever öğrenci tarafından, sokak hayvanlarının barınması için takta kulübeler yapılıp içerisine de canlıların soğuktan korunmaları için çuvallara konulmuş elyaf bırakılmıştı. Vatandaşlara da seslenen öğrenciler, bu odak noktalarına yiyecek bırakılması için çağrıda bulunmuşlardı. Dün gece kimliği belirsiz kişi yada kişilerce, sokak hayvanları için yapılan bu kulübeler yakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kulübeler yanarak kül oldu.