Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

İl Müdürlüğü binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına branş antrenörleri katıldı.Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilde mevcut lisanslı sporcuların durumu, lisans sayılarının il genelindeki branşlara dağılımının yanı sıra yarışlara ve yerel liglere katılımın arttırılması, vize süresi dolan lisanların yenilenmesi konusunda dikkat edilmesi gibi konulara değinildi.Toplantıya katılan antrenörlere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın aralarında imzalanan protokolü hatırlatan Demir, "Geçtiğimiz günlerde Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında her iki bakanlığın da mevcudunda bulunan tesis ve materyallerin paylaşılması ve sahip olunan imkanların kullanılmasına yönelik bir protokol imzalandı. İmzalanan bu protokolle Milli Eğitim bünyesinde bulunan ve 5. Sınıfı tamamlamış öğrencilere yetenek taraması yapılabilecektir. Yapılacak olan yetenek taramasından sonra öğrenci hangi branşa yetenekliyse ona yönlendirilerek Türk sporu adına daha sağlam temellerin atılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız ‘ Her öğrenci bir branşta lisansa sahip olacak’ sloganı belirledi. Bizler de bakanlığımızın belirlemiş olduğu bu parolaya uygun olarak ilimizdeki tüm okullarda belirlenen standartlara uygun öğrenciler üzerinde çalışmalara hız vereceğiz ve her öğrencinin en az bir branşta lisans kazanmasına zemin hazırlayacağız. Şu anda ilimizde 37 bin 900 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Hedefimiz bu sayıyı mümkün olduğunca yukarı çekmektir.” şeklinde konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE