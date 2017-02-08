Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Özel Yeni Hayat Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 51 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında hastanede işe başladı. İki kurum arasından imzalanan sözleşme ile 26 kişilik 'Hemşire', 18 kişilik 'Hasta ve Yaşlı Bakımı', 3 kişilik 'Tıbbi Sekreterlik' mesleği ile 4 kişilik 'Radyoloji Teknisyeni' meslek elemanları alanlarında toplam 51 kişi 5 ay sürecek olan staj eğitimlerine başlayacaklar.Düzenlenecek olan İşbaşı Eğitim Programı ile sağlık sektöründe ihtiyaç olan ara elemanların yetişmesi sağlanacak ve istihdam garantisi ile başarılı olanlar işlerine devam edecekler. Bununla birlikte alacakları meslek sertifikaları ile birçok yerde iş imkanı da bulabilecekler.İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, "En az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör işyerlerinde uygulanan programda İşkur olarak katılımcıya net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı veriyoruz ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini ödüyoruz." dedi. Altunkaynak, düzenlenecek program ve projelerle istihdama yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, "51 işsizimizin daha evine ekmek götürmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşamaktayız." dedi. Yeni Hayat hastanesinde düzenlenen işe başlama törenine staj kapsamında işe başlayan meslek elemanları ile Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ile birlikte Hastane Yönetimi ve İşkur personelleri katıldı.