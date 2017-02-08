Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 20:13 TSİ-Osmaniye

Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusunu Amerıcan Bıllıon İsimli Tay Kazandı

Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusu ’nu, Cem Kaan Parsak’ınAmericanBillion isimli tayı jokeyi Müslüm Çelik ile kazandı.

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Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleşen koşuyu Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara,Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Osmaniye Başkanı Levent Öztürk, Adana Yeşiloba Hipodromu Müdürü Burhan Şatır, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu ile birlikte izledi. Altı atın yarıştığı koşu TAY TV ve TJK TV ‘den naklen yayınlandı. Ayrıca Osmaniye’nin tanıtım filmi ekranlara getirildi.

Kum pistte 1900 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen koşuda, Rummet isimli tay ikinci olurken, Senoş isimli tay üçüncü oldu. Koşuyu kazanan AmericanBillion isimli atın sahibi Cem Kaan Parsak’a kupa ve çiçeğini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.

Ayrıca Başkan Kara, at yarışları camiasına ve Osmaniye Belediyesine desteklerinden dolayı spor camiasının simgesi haline gelen usta spor yazarı Fırtına Ercan lakaplı Mehmet Ercan Fırtına’ya teşekkür plaketi verdi.

Başkan Kara, Belediyemizin ismini bir koşuya verdiği için Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yönetim kuruluna, Adana Yeşiloba Hipodromu Müdürü Burhan Şatır beye ve Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusuna emeği geçen herkese Osmaniye’miz adına çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Koşu sonrasında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara günün anısına Adana Hipodrom MüdürüBurhan Şatır'a Karatepe kilimi, Osmaniye yer fıstığı ve bir buket çiçek takdim etti.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı’nın verdiği konser yarış severler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Mehter takımının konseri sonrası birçok vatandaş mehter takımıyla fotoğraf çekildi.

Osmaniye Belediyesi görevlileri tarafından Adana Yeşiloba Hipodromu'na gelen yarış severlerin tümüne paketlenmiş Osmaniye yer fıstığı dağıtıldı.

Dün 20:13 TSİ-OsmaniyeYazdır

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