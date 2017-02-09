Çona Köyünde Ahşap köy evi alev alev yandı

Akşam saatlerinde ikametten yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Ekipleri iki katlı olan ve alevlerin sardığı ikamet yangınına müdahale etti. 3 itfaiye aracı ve 8 personelle yapılan çalışma sonrası yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde evinden ayrılarak Osmaniye Merkezde oturan çocuklarını ziyarete giden ev sahibi Halil Andırın'ın ise çaresiz bakışlar içerisinde yangının söndürülmesini izledi. Fenalaşan Andırın, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE