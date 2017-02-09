Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:12 TSİ-Osmaniye

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdi

CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, hükümetin son uygulamaya koyduğu varlık fonunu eleştirdi

Ünlü konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2016 yılının Ağustos ayında yasası çıkan varlık fonu değişik bir seyir almıştır.

Varlık fonuna kamu bankalarının devredilmesi ve bunların Sayıştay denetiminden uzak tutulması çok yanlış uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu uygulamanın da bütçe dışında rahat harcama kaynağı olarak uygulamaya konulma anlayışı ortaya çıkmaktadır.

Bu uygulamanın çağdaş ve demokratik ülkelerde ikinci bir örneği de görülmemektedir.

Dış kaynak bulmakta oldukça zorlanacağımız bir dönemde iç kaynakların, aziz milletimizin varlıklarının kontrolsüz ve denetimden uzak uygulamaların ülkemiz, halkımız yararına olmadığını yakından görüyor ve biliyoruz.

Şeffaflığın bütün alanlarda uygulamaya geçirilmesi varlık fonunun denetimsiz uygulamalardan vazgeçilmesi dileklerimizle tüm halkımıza derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Dün 18:12 TSİ-OsmaniyeYazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdimask

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdi

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmakmask

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldımask

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldı

Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretlerimask

Başkan Tarhan'dan hasta ve yaşlı ziyaretleri

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 557
Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandımask

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktımask

TIR'ın dorsesinden 202 kilo esrar çıktı

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmakmask

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yap...

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldımask

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler...

Sağlıklı yaşam aracında vatandaşlar bilgilendiriliyormask

Sağlıklı yaşam aracında vatandaşlar bilg...

Ocak'ta 294 araca 41 bin lira cezamask

Ocak'ta 294 araca 41 bin lira ceza

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Konulu Toplantı Otso'da Gerçekleştirildimask

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Ko...

Çalışma Bakanlığı heyetinden Vali Al'a ziyaretmask

Çalışma Bakanlığı heyetinden Vali Al'a z...

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 557