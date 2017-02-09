Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdi

Ünlü konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2016 yılının Ağustos ayında yasası çıkan varlık fonu değişik bir seyir almıştır.

Varlık fonuna kamu bankalarının devredilmesi ve bunların Sayıştay denetiminden uzak tutulması çok yanlış uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu uygulamanın da bütçe dışında rahat harcama kaynağı olarak uygulamaya konulma anlayışı ortaya çıkmaktadır.

Bu uygulamanın çağdaş ve demokratik ülkelerde ikinci bir örneği de görülmemektedir.

Dış kaynak bulmakta oldukça zorlanacağımız bir dönemde iç kaynakların, aziz milletimizin varlıklarının kontrolsüz ve denetimden uzak uygulamaların ülkemiz, halkımız yararına olmadığını yakından görüyor ve biliyoruz.

Şeffaflığın bütün alanlarda uygulamaya geçirilmesi varlık fonunun denetimsiz uygulamalardan vazgeçilmesi dileklerimizle tüm halkımıza derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."