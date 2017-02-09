Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:19 TSİ-Osmaniye

Vali Al, İl Göç İdaresi ve İŞKUR İl Müdürlüğünden brifing aldı

Osmaniye Valisi Kerem Al, kurumları ziyaret etti ve bilgi aldı.

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Osmaniye Valisi Kerem Al, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalara hakkında bilgi aldı.İlk olarak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Al, İl Müdürü Mustafa Cengiz Bilen tarafından karşılandı. Yapılan hizmetler hakkında İl Müdürü Bilen'den detaylı bilgi alan Vali Al, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, müdürlükten ayrıldı.Programının devamında İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kerem Al, hizmet binasında incelemelerde bulunarak, görev yapan meslek danışmanları ile sohbet etti. Vali Al, ziyaretinin devamında, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’tan iş ve işlemler hakkında brifing aldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:19 TSİ-OsmaniyeYazdır

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