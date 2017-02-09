Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:21 TSİ-Osmaniye

Şehit Aileleri Derneği adına para toplayanlara inanmayın

Durmuş Öksüz, şehitler adına para toplayanlara karşı halkı uyardı.

Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, dernek ismini kullanarak telefonla arayıp para talebinde bulunanlara itibar edilmemesini istedi. Daha önceleri başka illerden gelerek şehit aileleri ve gazilerin adını kullanarak dergi satanlara ve makbuzla yardım toplayanlara şahit olunduğunu belirten Başkan Ökdüz, "Bizim adımıza bazı kötü niyetli kişiler esnaflarımızdan para talebinde bulunduklarını öğrendik. Şehit aileleri ve gaziler derneği olarak bizim hiç bir esnaftan para talebimiz olmamıştı. Lütfen bu kişilere inanmayın." uyarısında bulundu. Derneğin 2006 yılında Osmaniye'de kurulduğunu belirten Öksüz, "O gün den beri, aziz şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Son günlerde bizi üzen bazı olaylar olmakta. Geçtiğimiz yıllarda derneğimizin ismini kullanarak dergi kitap satanlarla karşılaştık. Kendilerine rant sağlamaya çalışan bu kişilerin bir çoğu ile mahkemeliğiz şuanda. İki üç gündür ise derneğimizin ismini kullanarak esnafları telefonla arayıp bağış toplayanları duymaya başladık. Bu olay bizleri derinden üzmektedir. Bizim herhangi bir esnaftan para talebimiz olmamıştır. Bu konuda esnaflarımız yada kamuda çalışan arandığı zaman hemen 155 veya 156'ya haber vermelerini istiyoruz. Bizim derneğimizin adına Osmaniye Ziraat Bankasında hesabımız var. Fakat aldığım bilgiye bunlar şahıs hesabı vermekteler. Bu kişilere kesinlikle itibar etmeyelim." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:21 TSİ-OsmaniyeYazdır

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