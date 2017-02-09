Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:23 TSİ-Osmaniye

Jandarma gecen ay aranan 62 kişiyi yakaladı, 3 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde 62 kişiyi yakaladı, 3 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ocak ayında icra edilen faaliyetlerde, adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılan 62 şahıs yapılan yol kontrol ve aramalarında yakalandı. Bunlardan 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: "2017 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylarda; 11 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet tabanca mühimmatı, 5 gram kubar esrar ile 2 bin 400 litre akaryakıt ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir."

Dün 18:23 TSİ-OsmaniyeYazdır

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