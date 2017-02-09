Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:26 TSİ-Osmaniye

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

Osmaniye ve ilçelerine atanan uzman doktorlar göreve başladı.

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, Osmaniye, Kadirli, Düziçi Devlet Hastaneleri ve Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne atanan farklı branşlarda ki 8 uzman hekim göreve başladı. Osmaniye Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Poyraz ve yine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Biçer, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. VolkanGelegen, Kadirli Devlet Hastanesinde Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.Mustafa Erdem, Düziçi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ethem Aytaç Yazar, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Ayça Asena Sayın ve Üroloji Uzmanı Dr. Niyazi Özgür Kurul, Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Baltacı göreve başlayarak hasta kabulüne başladılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:26 TSİ-OsmaniyeYazdır

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