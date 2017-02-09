Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:31 TSİ-Osmaniye

Dr. Sarı: Her yıl sigaradan 5 milyon kişi ölüyor

Osmaniye Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Hayri Sarı,sigaranın zararlarına dikkat çekti

Osmaniye Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Hayri Sarı, sigara ve tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirterek, her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini söyledi. Tütün ürünleri tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zarara karşı yürütülen mücadele kapsamında "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü"nün tüm dünyada anlamlı ve önemli bir gün olarak değerlendirildiğini kaydeden Sarı, bir bağımlılık olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabaların çok değerli olduğunu söyledi. Sigara ve tütünün dünyada en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler olduğunu belirten Dr. Sarı, "Sigara kullanımı, halk sağlığını tehdit eden mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir sorundur. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara ve psikolojik sorunlara neden olarak kişi ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Sigara ve tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ayrıca sigara önemli bir halk sağlığı sorunu olarak çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Kanser, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi bir çok hastalığa yol açmaktadır. Sigara kullanımı sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülmektedir." dedi. Hayri Sarı, sigara içen bireylerin 9 Şubat 2017 tarihini 'Tütün dumansız ve sağlıklı bir yaşam için yeni bir başlangıç' olarak kabul etmelerinin başta ülkedeki ve Osmaniye'deki vatandaşları ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en temel haklarından biri olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak için çok anlamlı olacağını kaydetti. Sigarayla mücadele kapsamında sigara içip de bırakmak isteyen kişilere, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma hattı ile hizmet verilmekte ve sigara bırakma polikliniklerinin sigarayı bırakmak isteyen kişilere hizmet sunmakta olduğunu söyleyen Sarı şöyle devam etti: "Bu vesile ile 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününü başlangıç kabul ederek sağlıklı bir yaşam sürmeniz ve yeni bir başlangıç için sigara içen tüm vatandaşlarımızı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma hattını aramaya, İlimizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniklerine davet ediyoruz."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:31 TSİ-OsmaniyeYazdır

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